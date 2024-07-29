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Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації: основна увага на Харків

Україна, Понеділок 29 липня 2024 16:11
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Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації: основна увага на Харків Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 липня, провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації. Основана увага була зосереджена на Харкові.

Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на Telegram президента.

Сьогодні в Харкові Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в місті й області.

Під час заходу зокрема присутні обговорили підготовку регіону до опалювального періоду. Крім того, президент наголосив, що очікує на чіткий план захисту неба Харківської області та відновлення обʼєктів енергетичної інфраструктури.

"Основна увага – підготовці Харкова та області до опалювального періоду. Були доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період", - повідомив президент.

Під час наради він заслухав головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського та командувача ОСУВ "Хортиця" Андрія Гнатова, а також голову правління ПрАТ "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Після чого, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов поінформували про підготовку регіону до осінньо-зимового періоду.

За словами Ігоря Терехова, уже встановлені 22 когенераційні установки та 31 модульна котельня. Загалом потреба міста становить понад 140 обʼєктів вироблення енергії, що дадуть змогу забезпечити 340 МВт.

Нагадаємо, сьогодні президент прибув до лінії фронту в Харківській області. В районі Вовчанська Зеленський вручив нагороди воїнам Сил спецоперацій, які відзначають сьогодні свій день.

Зауважимо, що у ніч проти 29 липня в Харківському районі було чути кілька вибухів.

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