Зеленский посетил передовую возле Волчанска и Дергачи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к линии фронта в Харьковской области и в районе Волчанска вручил награды воинам Сил спецопераций, которые отмечают сегодня свой день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сел, начиная от защиты ДАПа в 2014 году, затем Гостомель, Херсонщина и операция на Харьковщине. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, он, наверное, один из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим", - сказал Зеленский.

Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач. Бригадный генерал Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.

Также обсудили дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года, сообщили в пресс-службе.

Зеленський також побував у місті Дергачі у Харківській області.

"Минулого року тут відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зараз тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії", - зазначив Зеленський.

Силы специальных операций ВСУ – элита украинской армии

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) - это отдельный род сил в составе ВСУ, состоящий из высококвалифицированных специалистов, выполняющих самые сложные и опасные задачи. Их часто называют "тихими убийцами" или "тенью войны".

Идея создания сил специальных операций в Украине возникла еще в начале 2000-х годов. Однако активное развитие этого рода войск началось после революции Достоинства и российской агрессии.

Официально Силы специальных операций ВСУ были созданы в 2016 году. Это стало ответом на сегодняшние вызовы и необходимостью иметь высокопрофессиональное подразделение, способное действовать в сложных условиях.

Спектр задач ССО чрезвычайно широк и включает в себя: