ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский посетил передовую возле Волчанска и Дергачи

Украина, Понедельник 29 июля 2024 13:55
UA EN RU
Зеленский посетил передовую возле Волчанска и Дергачи Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к линии фронта в Харьковской области и в районе Волчанска вручил награды воинам Сил спецопераций, которые отмечают сегодня свой день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сел, начиная от защиты ДАПа в 2014 году, затем Гостомель, Херсонщина и операция на Харьковщине. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, он, наверное, один из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим", - сказал Зеленский.

Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач. Бригадный генерал Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.

Также обсудили дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года, сообщили в пресс-службе.

Зеленський також побував у місті Дергачі у Харківській області.

"Минулого року тут відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зараз тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії", - зазначив Зеленський.

Силы специальных операций ВСУ – элита украинской армии

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) - это отдельный род сил в составе ВСУ, состоящий из высококвалифицированных специалистов, выполняющих самые сложные и опасные задачи. Их часто называют "тихими убийцами" или "тенью войны".

Идея создания сил специальных операций в Украине возникла еще в начале 2000-х годов. Однако активное развитие этого рода войск началось после революции Достоинства и российской агрессии.

Официально Силы специальных операций ВСУ были созданы в 2016 году. Это стало ответом на сегодняшние вызовы и необходимостью иметь высокопрофессиональное подразделение, способное действовать в сложных условиях.

Спектр задач ССО чрезвычайно широк и включает в себя:

  • Разведка: сбор разведывательной информации в тылу неприятеля, выявление и ликвидирование его сил и средств.
  • Прямые акции: проведение диверсионных операций, захват важных объектов, освобождение заложников.
  • Военная поддержка: оказание помощи другим подразделениям ВСУ, проведение специальных операций в составе международных коалиций.
  • Информационно-психологические операции: влияние на морально-психологическое состояние противника, распространение дезинформации.
Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
DAILY
Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии