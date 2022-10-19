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Зеленский об атаках России: За сутки террористических ударов подверглись более 10 регионов Украины

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Среда 19 октября 2022 00:47
Зеленский об атаках России: За сутки террористических ударов подверглись более 10 регионов Украины Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в течение суток коварно атаковали более 10 регионов Украины. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Террористических ударов подверглись Житомирщина, Киевщина, Сумщина, Днепр, Кривой Рог, Харьковщина, Запорожье, Николаев и другие города юга Украины, Донбасс", - сказал глава государства.

Зеленский заверил, что повсюду, где это возможно, продолжаются ускоренные восстановительные работы.

В то же время он подчеркнул, что общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии.

"Что осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17 до 23 часов, тем более стабильной будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто придерживается этого простого правила для пиковых часов, помогает всей стране", - добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал, что немецкая система ПВО IRIS-T, уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.

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