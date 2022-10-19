Зеленский об атаках России: За сутки террористических ударов подверглись более 10 регионов Украины
Российские оккупанты в течение суток коварно атаковали более 10 регионов Украины. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Террористических ударов подверглись Житомирщина, Киевщина, Сумщина, Днепр, Кривой Рог, Харьковщина, Запорожье, Николаев и другие города юга Украины, Донбасс", - сказал глава государства.
Зеленский заверил, что повсюду, где это возможно, продолжаются ускоренные восстановительные работы.
В то же время он подчеркнул, что общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии.
"Что осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17 до 23 часов, тем более стабильной будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто придерживается этого простого правила для пиковых часов, помогает всей стране", - добавил президент.
Напомним, Зеленский рассказал, что немецкая система ПВО IRIS-T, уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.
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