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Подрыв ГЭС. В Херсонской области создадут комиссии по обследованию поврежденных зданий

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Херсонская область, Вторник 13 июня 2023 16:15
Подрыв ГЭС. В Херсонской области создадут комиссии по обследованию поврежденных зданий Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Херсонской области создадут комиссии по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Правительство Украины уже выделило почти 2,5 млрд грн, чтобы обеспечить юг нашей страны водой", - сказал Шмыгаль.

По его словам, "начинаем строительство новых магистральных водопроводов, проводим оценку ущерба и формируем список пострадавших общин, обеспечиваем подвоз питьевой воды, готовим решение о выплатах и компенсациях пострадавшим украинцам".

"Для этого сегодня принимаем распоряжение о необходимости со стороны местных властей Херсона организовать работы по обследованию поврежденных зданий и сооружений", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что в подтопленных районах должны работать специальные комиссии и достаточно людей, чтобы быстро обследовать разрушения. Также должны быть проведены расчеты по соответствующим объемам компенсаций, чтобы восстановить поврежденное жилье украинцев.

Подрыв Каховской ГЭС и ситуация в Херсонской области

Россия в ночь на 6 июня подорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Поэтому были затоплены десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

В Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

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Херсонская область Каховская ГЭС Кабинет Министров Украины
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