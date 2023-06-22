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Ущерб для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС составляет 1,5 млрд долларов, - Шмигаль

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Четверг 22 июня 2023 05:48
Ущерб для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС составляет 1,5 млрд долларов, - Шмигаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Сумма нанесенного экологического ущерба включает в себя предварительные оценки ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, инфраструктуре, жилью и затраты на восстановление самой станции.

Глава украинского правительства отметил, что общая стоимость восстановления Украины, оцененная Всемирным банком в $411 млрд, будет расти после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Последствия поддержки Каховской ГЭС

Российские войска, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Теракт вызвал масштабную экологическую катастрофу. Действия россиян привели к массовому морю рыбы и уничтожению редких видов животных. По подсчетам Кабинета министров, оккупанты нанесли окружающей среде ущерб на 55 млрд гривен.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков считает, что "Национальный природный парк "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" могут исчезнуть навсегда.

Также из-за снижения уровня воды в южных областях Украины в результате подрыва ГЭС может увеличиться себестоимость выращивания овощей.

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Денис Шмыгаль
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