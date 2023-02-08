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Кабмин уволил первого замглавы Минздрава

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 17:23
Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Фото: Кабмин уволил первого замглавы Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины в среду, 8 февраля, принял решение об увольнении двух чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, с должности первого заместителя Министра здравоохранения Украины Комарида Александра Олеговича. Он занимал этот пост с июня 2021 года. До этого был генеральным директором Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.

Кроме этого сегодня была уволена Кашталян Татьяна Николаевна с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как сообщалось, на этом же заседании сегодня Кабинет министров согласовал увольнение глав ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей – Днепропетровской, Киевской, Сумской, Херсонской и Запорожской.

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Министерство здравоохранения Украины
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