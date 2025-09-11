Зеленский провел аналогию между вторжением дронов в Польшу и оккупацией Крыма

По словам Зеленского, при помощи своей атаки на Польшу Россия хотела увидеть, на что готовы страны НАТО политически и физически.

Также Россия могла ударить по Польше, чтобы партнеры не предоставляли Украине свои системы ПВО перед зимой, поскольку подобные атаки могут повториться. Это очень похоже на российского диктатора Владимира Путина.

"Самое страшное, что эта атака похожа на Крым, психологически. Сейчас технологическая война, не нужны какие-то зеленые люди в зеленой форме, "человечки". Сегодня другая война. Сегодня ту же роль на территории Польши исполнили беспилотники российского производства", - обратил внимание президент.