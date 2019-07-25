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Зеленський провів зустріч з майбутніми нардепами "Слуга народу"

Новини » Політика    25.07.2019 - 15:10
Зеленський провів зустріч з майбутніми нардепами "Слуга народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент провів першу зустріч з партією "Слуга народу"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з майбутніми депутатами партії "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата, яка знаходиться на 95-му місці в списку "Слуги народу" Лізи Богуцької у Facebook.

За її словами, це була перша офіційна зустріч фракції з президентом.

"Сьогодні на Банковій відбулася перша зустріч (в краватках) фракції "Слуга народу" з президентом Зеленським. Враження від зустрічі у мене одне: ця Рада (вірніше наша фракція) стане історичною", - заявила Богуцька.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський зустрівся з групою послів країн "Великої сімки" за підтримки реформ в Україні і главами представництв Європейського Союзу та НАТО в Україні. Президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі і останні кроки по розведенню сил навколо Станиці Луганської.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

Також в Офісі президента анонсували звільнення глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Мангула.

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