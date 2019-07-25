Зеленский провел встречу с будущими нардепами от "Слуги народа"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент провел первую встречу с будущими нардепами

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата, которая находится на 95-м месте в списке "Слуги народа" Лизы Богуцкой в Facebook.

По ее словам, это была первая официальная встреча фракции с президентом.

"Сегодня на Банковой состоялась первая встреча (в галстуках) фракции "Слуга народа" с президентом Зеленским. Впечатление от встречи у меня одно: эта Рада (вернее наша фракция) станет исторической", - заявила Богуцкая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Президент проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

Также в Офисе президента анонсировали увольнение главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Мангула.