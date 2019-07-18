Офіс президента анонсував звільнення глави НАЗК

Фото: Олександр Мангул (РБК-Україна)

Олександр Мангул не прибув на засідання Національної ради з питань антикорупційної політики

В Офісі президента анонсували звільнення голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Мангула. Про це заявив заступник керівника офісу президента Руслан Рябошапка під час засідання Нацради з питань з питань антикорупційної політики за участю президента Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рябошапки, Мангул не прибув сьогодні на засідання. Він заявив, що за два місяці точно буде новий голова НАЗК.

"Ми втратили голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Мабуть, враховуючи вашу жорстку риторику, він вирішив не ризикувати і просто написав листа, що він сьогодні не прийде… Думаю, що за два місяці в нас точно буде новий голова НАЗК. На виконання вашого доручення, відповідний законопроект вже розроблений", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, зараз у Офісі президента триває Нацрада з питань антикорупційної політики. На ній присутні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник, а також директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

РБК-Україна писало, що Зеленський внесе в Раду законопроект про зміну роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Президент планує перезапуск НАЗК.

Раніше Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав їм три місяці, щоб досягти прогресу у розслідуванні резонансних схем.