Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу США

Делегація Палати представників Конгресу США прибула до Києва з візитом та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook .

"Вдячний за останній оголошений пакет безпекової підтримки. Особливо - за вкрай потрібні нам артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати. Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу", - зазначив президент.

Зеленський подякував делегації за теплу зустріч першої леді України Олени Зеленської та можливість виступити перед Конгресом, а також за військову допомогу.

На зустрічі також були присутні глава Міноборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол США Бріджит Брінк.

Нагадаємо, що Олена Зеленська під час поїздки до США виступила перед Конгресом та закликала передати Україні зброю та системи ППО.

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