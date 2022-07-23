Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США
Делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев с визитом и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
На встрече также присутствовали глава Минобороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол США Бриджит Бринк.
Зеленский поблагодарил делегацию за теплую встречу первой леди Украины Елены Зеленской и возможность выступить перед Конгрессом, а также за военную помощь.
"Благодарен за последний объявленный пакет поддержки по безопасности. Особенно - за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа", - отметил президент.
Фото: Зеленский провел встречу с представителями Конгресса США (president.gov.ua)
Напомним, что Елена Зеленская во время поездки в США выступила перед Конгрессом та призвала передать Украине оружие и системы ПВО.
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