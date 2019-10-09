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Зеленський: дата наступного обміну буде відома після нормандської зустрічі

Новини » Політика    09.10.2019 - 18:54
Зеленський: дата наступного обміну буде відома після нормандської зустрічі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зараз Україна не обговорює це питання з Кремлем

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною і Росією стане відома після саміту в нормандському форматі. Про це він сказав на виставці "Зброя та безпека" в Києві, передає Крим.Реалії.

Зеленський уточнив, що Україна підготувала дві позиції щодо обміну, проте поки спілкування з цього питання з Росією немає.

"Саме на нормандському форматі, були домовленості, підніметься найголовніше питання - це обмін людей. Мова йде про два обміни: наші люди є як на території Росії, так і на окупованих територіях", - заявив глава держави.

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що обмін полоненими між Росією і Україною у форматі "всіх на всіх" має бути кінцевою метою. Пєсков заявив, що все це залежить від готовності обох сторін і певна робота в цьому контексті триває.

Також РБК-Україна повідомляло, що помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.

Проте, раніше представник України в тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.

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Новини України Володимир Зеленськийобмін полонениминормандский формат
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