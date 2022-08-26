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Зеленський про ситуацію на фронті: ЗСУ роблять все, щоб знизити потенціал росіян

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 22:43
Зеленський про ситуацію на фронті: ЗСУ роблять все, щоб знизити потенціал росіян Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України на фронті роблять все, щоб знизити вогневий і логістичний потенціал окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Ситуація на передовій залишається без істотних змін. Цими днями наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите новини про знищення баз окупантів, складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І чим успішнішими ми будемо в цьому..., тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також повідомив, що Україна експортувала перший мільйон тонн зернових з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ, противник все ще намагається вести наступальні дії на сході.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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