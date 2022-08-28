Окупанти на деяких напрямках мають відчутні втрати у живій силі: зведення Генштабу

Російські війська намагаються просунутися на Донбасі та сході України. Проте артилеристи ЗСУ б'ють по скупченнях окупантів, завдаючи їм значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог не покидає спроб повністю захопити Донецьку область, а також утримати позиції у Херсонській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Проте українські ракетно-артилерійські підрозділи атакують скупчення особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі.

Сіверський, Волинський та Поліський напрямки

Ситуація на півночі залишається стабільною. Росія продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської і Курської областей деякі підрозділи.

Окупанти обстріляли райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вели повітряну розвідку з безпілотників.

Харківський напрямок

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Під удари авіації противника потрапили райони Рубіжного.

Також ворог проводить розвідку безпілотниками. Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

Слов'янський напрямок

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки. Українські воїни відбили штурм неподалік Борогодичного.

Краматорський напрямок

Російські війська з танків та артилерії обстрілювали території неподалік Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдали авіаційних ударів неподалік Григорівки.

Бахмутський напрямок

Обстріли цивільної інфраструктури зафіксовані поблизу Бахмута, Веселої Долини, Майорська та Роздолівки. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Кодема та Яковлівка. ЗСУ відбили наступ ворога біля Веселої Долини.

Авдіївський напрямок

Окупанти масово з танків та артилерії обстрілювали населені пункти Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське.

Армія РФ намагалася прорвати оборону біля Первомайського, але безрезультативно.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Окупанти обстрілювали в районах Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки, а також території біля Гуляйполя, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Полтавки.

Південнобузький напрямок

Армія РФ обстрілювала з усього наявного озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки.

Фіксується висока активність ворожих розвідувальних безпілотників