В ОАЕ обрали нового президента
Верховна Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна. Рішення було прийнято одноголосно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство WAM.
"Його Високість шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян був одноголосно обраний президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб змінити покійного шейха халіфу Бін Заїда аль-Нахайяна", - йдеться в повідомленні.
Відзначити, Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян - молодший брат покійного президента ОАЕ шейха Халіфа. Коли той переніс інсульт, він став фактичним правителем емірату Абу-Дабі і всіх ОАЕ з 2014 року, приймаючи всі основні рішення.
Нагадаємо, 13 травня стало відомо про смерті Халіфа Бін Заїда Аль Нахайяна. Його поховали в той же день на кладовищі Аль-Батін в Абу-Дабі, його проводжали всі члени правлячої сім'ї аль-Нахайян.