Столтенберг про нормандський формат: діалог важливий, коли напруженість висока
Північноатлантичний альянс (НАТО) виступає за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. Особливо на тлі напруженості на українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференція з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном.
За його словами, на зустрічі з французьким міністром обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість. Він також виступив на підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі.
"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що Росія завела в глухий кут нормандський формат і переговорний процес, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.
Також стало відомо, що Німеччина і Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів.