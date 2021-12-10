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Столтенберг про нормандський формат: діалог важливий, коли напруженість висока

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Париж, П'ятниця 10 грудня 2021 13:56
Столтенберг про нормандський формат: діалог важливий, коли напруженість висока Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Північноатлантичний альянс (НАТО) виступає за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу. Особливо на тлі напруженості на українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференція з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном.

За його словами, на зустрічі з французьким міністром обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість. Він також виступив на підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі.

"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що Росія завела в глухий кут нормандський формат і переговорний процес, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.

Також стало відомо, що Німеччина і Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів.

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НАТО Єнс Столтенберг Нормандський формат
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