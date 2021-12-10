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ЄС в ОБСЄ: Москва завела переговори щодо Донбасу в глухий кут

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Відень, П'ятниця 10 грудня 2021 07:11
ЄС в ОБСЄ: Москва завела переговори щодо Донбасу в глухий кут Фото: Росія завела переговори по Донбасу в глухий кут ((facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Нормандський формат і переговорний процес Росія завели в глухий кут. Москва відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

В ЄС нагадали, що минуло вже два роки з часу проведення останнього нормандського саміту, на якому був підписаний документ під назвою "Загальні узгоджені висновки".

"Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі в переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в нормандському форматі тягне за собою безвихідь в цих переговорних форматах", - йдеться в заяві ЄС в ОБСЄ.

Крім того, висловлюється жаль з приводу того, що на раді ОБСЄ 2-3 грудня в Стокгольмі Росія вкотре "не взяла участь у переговорах щодо декларації про зусилля ОБСЄ в напрямку миру в Україні".

Також в ЄС нагадали про стурбованість з приводу погіршення ситуації безпеки на сході України в результаті різкого зростання порушень режиму припинення вогню і нарощування Росією військових сил поблизу кордону.

Нагадаємо, Росія відмовилася посилити режим припинення вогню на Донбасі. Україна на переговорах Тристоронньої контактної групи запропонувала встановити перемир'я з 00:01 10 грудня.

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