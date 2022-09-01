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Зеленський провів переговори з головою МЗС Данії: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Данії Йєппе Кофод (скриншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Данії Єппе Кофодом. В ході перемовин сторони, зокрема, обговорили відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Президент у розмові з данським міністром зазначив, що Україна цінує політичну, фінансову та збройову підтримку з боку Данії. Також Зеленський подякував Кофоду за підтримку вимушених переселенців України.

Голова української держави підкреслив, що для України дуже важлива згода Данії взяти участь у відновленні об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод прибув до столиці України з робочим візитом.

Також ми писали, що Данія передасть Миколаєву техніку для відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про екскаватори, трактори, навантажувачі та вантажні автомобілі.

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УкраїнаДанияВолодимир Зеленський