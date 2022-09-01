Зеленський провів переговори з головою МЗС Данії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Данії Єппе Кофодом. В ході перемовин сторони, зокрема, обговорили відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Президент у розмові з данським міністром зазначив, що Україна цінує політичну, фінансову та збройову підтримку з боку Данії. Також Зеленський подякував Кофоду за підтримку вимушених переселенців України.
Голова української держави підкреслив, що для України дуже важлива згода Данії взяти участь у відновленні об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод прибув до столиці України з робочим візитом.
Також ми писали, що Данія передасть Миколаєву техніку для відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про екскаватори, трактори, навантажувачі та вантажні автомобілі.
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