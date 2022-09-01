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Зеленский провел переговоры с главой МИД Дании: что обсудили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дании Йеппе Кофод (скриншот с видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент в разговоре с датским министром отметил, что Украина ценит политическую, финансовую и оружейную поддержку со стороны Дании. Также Зеленский поблагодарил Кофода за поддержку вынужденных переселенцев Украины.

Глава украинского государства подчеркнул, что для Украины очень важно согласие Дании принять участие в восстановлении объектов инфраструктуры в Николаевской области.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл в столицу Украины с рабочим визитом.

Также мы писали, что Дания передаст Николаеву технику для восстановления критической инфраструктуры. Речь идет об экскаваторах, тракторах, погрузчиках и грузовых автомобилях.

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УкраинаДанияВладимир Зеленский