ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данія надасть техніку для відновлення інфраструктури Миколаєва

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 19:01
Данія надасть техніку для відновлення інфраструктури Миколаєва Фото: міністр міжнародного розвитку Данії Флемінг Меллер Мортенсен (minregion.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Данія передасть Миколаєву техніку для відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про екскаватори, трактори, навантажувачі та вантажні автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

19 серпня міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов зустрівся з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флемінгом Меллером Мортенсеном.

"Продовжуємо співпрацю з Данією, навіть війна не зупинила її. Є чергові практичні результати: Данія надає Миколаєву необхідну техніку для першочергового відновлення, зокрема екскаватори, самоскиди й навантажувачі", – зазначив Чернишов.

Також, за словами міністра, є домовленість про виділення коштів на підтримку Кременчука у підготовці до зими.

Раніше ми писали, що уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Але вважає за краще зробити це разом з усіма країнами ЄС.

Також повідомлялося, що під час Міжнародної конференції донорів у Копенгагені, Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї. Анонсовано, що країна передасть додатково 110 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Дания Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам