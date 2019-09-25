Зеленський провів неформальну зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський побував на офіційному прийомі від Президента США Дональда Трампа і першої леді Меланії Трамп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що Зеленський поспілкувався з Дональдом і Меланією Трамп.

"Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом і Меланією Трамп на офіційному прийомі від Президента США і Першої леді. Сьогодні продовжимо в робочому режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Зеленський знаходиться в США з 23 вересня і вже провів кілька зустрічей зі світовими лідерами. Говорячи про підсумки перших зустрічей Зеленський прокоментував і майбутню зустріч з Трампом, зазначивши, що планує запросити президента США в Україну і розраховує на хороші відносини з Америкою.

Володимир Зеленський розраховує, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде продуктивною.

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що зустріч двох лідерів країн продемонструє сильну підтримку Вашингтона щодо процесу реформ в Україні.