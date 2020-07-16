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Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць

Київ, Четвер 16 липня 2020 13:16
Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зеленський заявив, що у карантину мають бути чіткі рамки

Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць. А обмеження не повинні негативно впливати на бізнес.

Про це він заявив на селекторній нараді з представниками уряду, передає прес-служба президента.

За його словами, органам влади в питанні карантину потрібно діяти на підставі того, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом.

"Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць, а також внесуть корективи до правил адаптивного карантину.

Зазначимо, нинішні карантинні обмеження закінчуються 31 липня.

При цьому глава Держпробспоживслужби у Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна заявив, що адаптивний карантин у столиці можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

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