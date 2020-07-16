Зеленский против продления карантина более чем на месяц

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что у карантина должны быть четкие рамки

Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц. А ограничения не должны негативно влиять на бизнес.

Об этом он заявил на селекторном совещании с представителями правительства, передает пресс-служба президента.

По его словам, органам власти в вопросе карантина нужно действовать на основании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

"Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц, а также внесут коррективы в правила адаптивного карантина.

Отметим, нынешние карантинные ограничения истекают 31 июля.

При этом глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина заявил, что адаптивный карантин в столице могут продлевать еще полтора года - до 2022.