Київ і 7 областей не готові до ослаблення карантину

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

На Буковині та у столиці погіршилася динаміка захворюваності

За минулу добу в Україні збільшилася кількість регіонів, які не відповідають критеріям для ослаблення карантину. До списку додалися Київ та Чернівецька область.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, у зазначених регіонах погіршилася динаміка захворювання на коронавірус. У столиці цей показник за добу зріс у 5 разів і становить 21,13% при нормі менше 10%. У Чернівецькій області динаміка виявлення нових хворих зросла з -0,24% до 14,77%.

Загалом, станом на 16 липня, карантин не можуть послабити:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Харківська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, кілька днів тому Чернівецька область послабила карантинні обмеження: у регіоні дозволили роботу розважальних закладів до 23:00 і відновили роботу громадського транспорту.

Також повідомлялося, що учора в Києві зафіксували найбільший приріст нових хворих на коронавірус з початку епідемії.