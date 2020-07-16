ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Київ і 7 областей не готові до ослаблення карантину

Україна, Четвер 16 липня 2020 11:23
Київ і 7 областей не готові до ослаблення карантину
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

На Буковині та у столиці погіршилася динаміка захворюваності

За минулу добу в Україні збільшилася кількість регіонів, які не відповідають критеріям для ослаблення карантину. До списку додалися Київ та Чернівецька область.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, у зазначених регіонах погіршилася динаміка захворювання на коронавірус. У столиці цей показник за добу зріс у 5 разів і становить 21,13% при нормі менше 10%. У Чернівецькій області динаміка виявлення нових хворих зросла з -0,24% до 14,77%.

Загалом, станом на 16 липня, карантин не можуть послабити:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.Київ і 7 областей не готові до ослаблення карантину

Нагадаємо, кілька днів тому Чернівецька область послабила карантинні обмеження: у регіоні дозволили роботу розважальних закладів до 23:00 і відновили роботу громадського транспорту.

Також повідомлялося, що учора в Києві зафіксували найбільший приріст нових хворих на коронавірус з початку епідемії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся