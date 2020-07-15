Карантин в Україні продовжать на місяць, але змінять умови, - Степанов

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відмовитися від обмежувальних заходів

Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проекти документів про продовження карантину.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.

Повну версію інтерв'ю з Максимом Степановим читайте незабаром на РБК-Україна.

Нагадаємо, джерело видання повідомляло, що наступного тижня Кабінет міністрів розгляне рішення про продовження карантину в Україні на місяць.

Крім того, голова Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна заявив, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

Зазначимо, у МОЗ говорили, що колективного імунітету до COVID-19 немає ні в Україні, ні де-небудь у світі.