Зеленский встречается с фракцией "Слуги народа", - источник

Встреча Зеленского с фракцией СН

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу народных депутатов СН на фоне политического кризиса, который возник из-за коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Правоохранители выяснили, что к схеме, в том числе, были причастны чиновники Кабмина, а также бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером Зеленского.

Национальное антикоррупционное бюро, которое разоблачило преступную организацию, также обнародовало записи разговоров участников схемы с другими топ-чиновниками. В частности, там фигурировал тогда еще министр юстиции Герман Галущенко.

После этого появились слухи, что на пленках фигурирует и руководитель ОП Андрей Ермак, но официально это доказано не было.

Такая ситуация вызвала возмущение у некоторых народных депутатов СН. Они обнародовали совместное заявление, в котором предложили создать "коалицию национальной устойчивости" и сформировать новое правительство.

Также отдельные члены фракции СН в Раде заявили, что они хотели бы видеть отставку Ермака.

В свою очередь президент Владимир Зеленский инициировал встречу с фракцией СН в Раде. Глава украинского государства объявил, что готовит несколько законодательных инициатив.

При этом пока неясно, будут ли приняты кадровые решения.