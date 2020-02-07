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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії

Новини » Політика     07.02.2020 - 18:48
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії
Фото: Володимир Зеленський та Джузеппе Конте (president.gov.ua)

Глава італійського уряду наголосив на підтримці реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Риму зустрівся з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Так, під час зустрічі підіймалися питання поглиблення відносин з італійським урядом, розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, розвитку контактів між бізнес-колами. Зеленський наголосив на великому потенціалі виведення взаємодії між країнами на новий рівень.

"Позитивні зміни, які відбуваються у нашій країні, створюють додаткові можливості для нарощування співпраці між Україною та Італією", - зазначив глава держави.

Також український лідер запропонував італійським інвесторами долучитися до масштабної приватизації в Україні, а італійським компаніям взяти участь у реалізації українських інфраструктурних проектів та розвитку енергетики.

Зі свого боку італійський прем'єр-міністр Конте наголосив на повній підтримці реформ, які проводяться в Україні.

Крім того, сторони погодили графік контактів на найвищому рівні та обговорили підготовку майбутнього візиту Конте в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7-8 лютого президент Зеленський здійснить робочий візит до Риму та Ватикану. Під час візиту заплановані зустрічі глави держави з президентом Італії Серджо Маттареллою, прем’єр-міністром Конте та Папою Римським Франциском.

Також РБК-Україна писало, що на початку тижня Україну відвідав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. У рамках візиту Ердоган провів зустріч з українським президентом Зеленським.

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