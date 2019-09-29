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Трамп шукав докази втручання України у вибори США, - NYT

Новини » Політика    29.09.2019 - 09:16
Трамп шукав докази втручання України у вибори США, - NYT
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп був впевнений, що у вибори втручалася Україна, а не Росія

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп намагався знайти докази втручання України у президентські вибори в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Як повідомляється, не дивлячись на висновки розвідувальних служб та Міністерства юстиції про те, що відповідальність за втручання в вибори президента несе Росія, Трамп намагався знайти докази того, що втручання було пов'язане з Україною. Також Трамп вважав, що зникле листування Хілларі Клінтон також було знайдене в Україні.

У виданні констатують, що для пошуку доказів Трамп відправив в Україну свого особистого адвоката Руді Джуліані. Трамп та Джуліані проводили щодо Україну політику, яка відрізнялася від офіційного курсу США. Американський президент вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демпартією, допомагали в поширенні компромату про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Відповідно до даних видання, у липневій телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським глава Білого дому рекомендував йому співпрацювати з генпрокурором США, в тому числі з питання можливого викрадення Україною листувань Демпартії та Клінтон.

Нагадаємо, раніше адвокат глави Білого дому Руді Джуліані заявив, що опублікує докази втручання України у президентські вибори в США. Джуліані додав, що має докази втручання у вигляді відео та документів.

Крім того, видання Washington Post писало, що Трампа не хвилювало втручання Росії в президентські вибори в США, про що він заявляв під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Тоді Трамп зазначав, що Вашингтон також втручається в іноземні вибори. Дана розмова була засекречена Білим домом.

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