Зеленський просить США приєднатися до переговорів щодо Донбасу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський в Мюнхені провів зустріч з американськими конгресменами

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч з конгресменами США, яким заявив про зацікавленість в участі Вашингтона в переговорах щодо врегулювання на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що на конференції в Мюнхені Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США. Він подякував конгресменам за підтримку України, підкреслив велике значення військової допомоги і висловив надію на збільшення її обсягів.

Зеленський також поінформував американських законодавців про хід переговорного процесу мирного врегулювання на Донбасі і висловив зацікавленість у більш активному залученні США. Крім того, президент запросив американських інвесторів до України.

Нагадаємо, в січні в ході візиту держсекретаря США Майка Помпео Зеленський попросив його призначити нового спеціального представника на місце Курта Волкера, який був звільнений ще в вересні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що в Мюнхені на конференції з безпеки представники "нормандської четвірки" планують підготувати базу для майбутнього саміту.