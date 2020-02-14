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Маас: в Мюнхені планується створення бази для нормандської зустрічі

Новини » Політика     14.02.2020 - 19:32
Маас: в Мюнхені планується створення бази для нормандської зустрічі
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Нова нормандська зустріч повинна відбутися в Берліні

В Мюнхені під час конференції з безпеки, представники "нормандської четвірки" планують підготувати базу для майбутньої нормандської зустрічі. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає РБК-Україна.

За словами Маасу, представники України, Росії, Франції та Німеччини планують провести зустріч для створення передумови для нової зустрічі у нормандському форматі.

"Тут у Мюнхені ми будемо говорити з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі" нормандському форматі "в Берліні", - сказав Маас.

Нагадаємо, раніше 14 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У розмові лідери обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, німецький уряд інтенсивно працює над підготовкою нормандського саміту в Берліні, незважаючи на те, що передумов для його проведення поки що немає.

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