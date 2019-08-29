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Зеленський запропонував парламенту змінити закон про антикорупційний суд

Новини » Політика    29.08.2019 - 16:39
Зеленський запропонував парламенту змінити закон про антикорупційний суд
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни стосуються початку роботи суду

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді України внести зміни в закон про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

На сайті Верховної Ради під №1025 зареєстрований законопроект, поданий президентом Зеленським. Він пропонує внести зміни в закон України "Про вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)". Зеленський визначив його як невідкладний.

Відзначимо, що текст законопроекту та супровідні документи на сайті парламенту не розміщені.

Раніше Зеленський пропонував на розгляд Ради законопроект про уточнення підсудності справ ВАКС. Документом пропонувалося викласти в новій редакції підпункт в прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження з дня початку роботи цього суду.

Нагадаємо, Зеленський вніс законопроект про запуск ВАКС на початку липня.

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