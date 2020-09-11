Зеленський просить ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський сподівається на те, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ буде більше уваги приділяти окупованому Криму. За його словами, мандат місії поширюється на всю територію України.

Про це повідомляє сайт президента за підсумками переговорів з головою ОБСЄ Еді Рамою.

Повідомляється, що співрозмовники відзначили важливість повного доступу місії ОБСЄ на весь непідконтрольний Донбас. Крім того, президент України нагадав, що мандат місії не обмежується Донбасом.

"Зеленський звернув увагу на очікування України, що моніторингова місія буде приділяти належну увагу також ситуації в окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, міжнародне співтовариство періодично звертається із закликами до Російської Федерації допустити спостерігачів ОБСЄ до Криму. Російська сторона пояснює відмову тим, що мандат місії розповсюджується на територію України, а Крим нібито "є російською територією".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, мають понести відповідальність.

А віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що питання про міжнародний майданчик з деокупації Криму знаходиться на серйозному марші.