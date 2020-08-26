Зеленський: ті, хто допустив легку здачу Криму, повинні понести відповідальність

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що віддавати Крим не можна було і це велика проблема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність. За його словами, для нього деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, передає прес-служба Офісу президента.

Він заявив, що віддавати Крим не можна було і це велика проблема.

"Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь", - заявив Зеленський.

Він сказав, що порушував "кримське питання" на переговорах у нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати. За словами президента, за шість років не створено жодного переговорного майданчика з питання деокупації Криму і це будуть намагатись виправити.

Нагадаємо, у МЗС назвали ще один можливий майданчик для деокупації Криму.

Раніше в українському уряді заявили про намір створити платформу для деокупації Криму за участі Сполучених Штатів та Британії.