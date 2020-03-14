Зеленський просить Кабмін створити Меморіал українських героїв

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також уряд має створити відомчу нагороду для добровольців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити Меморіал українських героїв для вшанування пам'яті загиблих під час війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського Facebook.

Також президент просить уряд створити відомчу нагороду для нагородження учасників добровольчого руху.

"Звертаюся до Кабінету міністрів України з проханням активізувати роботу зі створення Меморіалу українських героїв та Національного меморіального комплексу для вшанування пам'яті загиблих під час бойових дій на сході України. Прошу також опрацювати питання створення відомчої нагороди для нагородження учасників добровольчого руху", - написав Зеленський.

Зазначимо, сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Також Єрмак заявив, що підписання угоди про створення Консультативної ради може відбутися вже наступного Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську 25 березня.