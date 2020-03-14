ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський просить Кабмін створити Меморіал українських героїв

Новини » Політика     14.03.2020 - 10:32
Зеленський просить Кабмін створити Меморіал українських героїв
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також уряд має створити відомчу нагороду для добровольців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити Меморіал українських героїв для вшанування пам'яті загиблих під час війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського Facebook.

Також президент просить уряд створити відомчу нагороду для нагородження учасників добровольчого руху.

"Звертаюся до Кабінету міністрів України з проханням активізувати роботу зі створення Меморіалу українських героїв та Національного меморіального комплексу для вшанування пам'яті загиблих під час бойових дій на сході України. Прошу також опрацювати питання створення відомчої нагороди для нагородження учасників добровольчого руху", - написав Зеленський.

Зазначимо, сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Також Єрмак заявив, що підписання угоди про створення Консультативної ради може відбутися вже наступного Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську 25 березня.

Опубліковані зміни Зеленського в закон про нацбезпеку Опублікований закон Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну
Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів Українинаградамемориал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся