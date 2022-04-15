Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму, - WP

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена з закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму. Це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Вбивство Росією мирних жителів в Україні та Сирії, її імовірні вбивства та спроби вбивства дисидентів і шпигунів в іноземних країнах, а також її підтримка сепаратистів в Україні, яких Сполучені Штати звинувачують у вбивствах, зґвалтуваннях та катуваннях, могли б легше відповідати критеріям Держдепартаменту.
Раніше ми повідомляли, що Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює геноцид.
Також ми писали, що Джонсон і Байден домовилися посилити економічний тиск на Росію.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!