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Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму, - WP

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена з закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму. Це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Вбивство Росією мирних жителів в Україні та Сирії, її імовірні вбивства та спроби вбивства дисидентів і шпигунів в іноземних країнах, а також її підтримка сепаратистів в Україні, яких Сполучені Штати звинувачують у вбивствах, зґвалтуваннях та катуваннях, могли б легше відповідати критеріям Держдепартаменту.

Раніше ми повідомляли, що Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює геноцид.

Також ми писали, що Джонсон і Байден домовилися посилити економічний тиск на Росію.

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