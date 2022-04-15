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Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма, - WP

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Это одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Убийство Россией мирных жителей в Украине и Сирии, ее вероятные убийства и попытки убийства диссидентов и шпионов в зарубежных странах, а также ее поддержка сепаратистов в Украине, которых Соединенные Штаты обвиняют в убийствах, изнасилованиях и истязаниях, могли бы легче отвечать критериям Госдепартамента.

Ранее мы сообщали, что Байден назвал Путина диктатором, осуществляющим геноцид.

Также мы писали, что Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Россию.

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Владимир ЗеленскийДжозеф БайденВторжение России в Украину