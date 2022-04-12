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Джонсон і Байден домовилися посилити економічний тиск на Росію

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Лондон, Вівторок 12 квітня 2022 20:33
Джонсон і Байден домовилися посилити економічний тиск на Росію Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонні перемовини з американським президентом Джо Байденом. У центрі розмови перебувала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter прем'єра.

Джонсон поінформував співрозмовника про зустріч із українським президентом Володимиром Зеленський. Британський прем'єр приїжджав до Києва в минулі вихідні.

"Наша спільна увага, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу в їхній боротьбі за свободу. Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалася успіхом", – написав Джонсон.

Сторони також домовилися збільшити економічний тиск на Росію. Одним із головних завдань Джонсон і Байден окреслили припинення залежності Заходу від російських енергоносіїв. Окрім того, вони вирішили посилити військову та економічну допомогу Україні.

До слова, нафтодобування в Росії різко скоротилося після запровадження Заходом санкцій.

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