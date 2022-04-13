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Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює геноцид

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Середа 13 квітня 2022 02:04
Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює геноцид Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден назвав російського колегу Володимира Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", маючи на увазі повномасштабну військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал NBC News.

Таке висловлювання американського лідера прозвучало в Айові, де він висловив жаль з приводу стрибка цін на газ.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність поповнити свій бак - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи здійснить геноцид на іншому кінці світу", - сказав Байден.

Варто зауважити, що перед цим президент США не став називати звірства російської армії в Бучі геноцидом, відповідаючи на питання журналістів, чи підходять там дії РФ під це визначення.

Також звернемо увагу, що Держдеп США має тривалий внутрішній процес для визначення того, чи є масове вбивство геноцидом, включаючи збір доказів протягом певного періоду. Так, Штати визначають геноцид як "дію проти членів національної, етнічної, расової або релігійної групи з наміром знищити їх повністю або частково".

Нагадаємо, раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія заздалегідь планувала влаштовувати масові вбивства в Україні.

Додамо, днями британський прем'єр Борис Джонсон розповів, що військові злочини армії РФ у Бучі не далекі від поняття геноциду.

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