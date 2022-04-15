Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму, - WP

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена з закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму. Це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Звернення Зеленського надійшло під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, яка була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії в Україну.

Байден заявив українському колезі, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Таке рішення може мати низку наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, включаючи нерухомість, і заборону різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

Пропозиція Зеленського надійшла в той час, коли Вашингтон прагне утримати свою тонку мережу альянсів на тлі зростання цін на енергоносії та інфляції, які посилюються безпрецедентним набором санкцій проти Росії.

"Додавання Росії до списку держав-спонсорів тероризму було б варіантом для ядерної економіки", - написав Джейсон Блазакіс, колишній чиновник Держдепартаменту та експерт із визначення тероризму.

Світові лідери прагнуть підтримати українського президента все більш потужними військовими, економічними та дипломатичними засобами.

Але деякі прохання Зеленського були відхилені, включно з його вимогою винищувачів МіГ-29, які, за словами деяких країн НАТО, ризикують розпочати більш широку війну Росії в Європі.

Він також попросив європейські країни закрити свої порти для російських суден і припинити купувати російську нафту, що вони продовжують робити.

Вбивство Росією мирних жителів в Україні та Сирії, її імовірні вбивства та спроби вбивства дисидентів і шпигунів в іноземних країнах, а також її підтримка сепаратистів в Україні, яких Сполучені Штати звинувачують у вбивствах, зґвалтуваннях та катуваннях, могли б легше відповідати критеріям Держдепартаменту.