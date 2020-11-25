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Суд у Гаазі відхилив розгляд альтернативних версій катастрофи рейсу MH17

Гаага, Середа 25 листопада 2020 14:58
Суд у Гаазі відхилив розгляд альтернативних версій катастрофи рейсу MH17
Фото: засідання суду в Гаазі (nos.nl)
Автор: Роман Тверденко

Окружний суд Гааги відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в 2014 році. Альтернативні версії пропонувала сторона захисту.

Про це йшлося під час засідання суду в середу.

Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс відхилив клопотання захисту звинуваченого Олега Пулатова. Він мотивував рішення тим, що в разі, якщо прокуратура не доведе основну версію катастрофи, обвинувачений автоматично буде виправданий.

Сторона захисту Пулатова ще під час червневого слухання вимагала заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази та розглянути альтернативні версії катастрофи.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що під час одного з попередніх судових засідань по справі MH17 Олег Пулатов виступив із зверненням, в якому заперечував провину.

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