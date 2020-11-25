Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військових

Фото: засідання суду в Гаазі (nos.nl)

Окружний суд Гааги вирішив запросити на допит військових 53-ї зенітно-ракетної бригади Росії у статусі свідків у справі про катастрофу рейсу MH17. Цим судді частково задовольнили клопотання захисту обвинуваченого Олега Пулатова.

Про це стало відомо в ході слухання в середу.

Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс заявив, що допит членів зенітно-ракетної бригади буде доцільним, щоб дізнатися, чи були вони залучені до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук" в Україну.

Також було відзначено, що раніше Росія відмовляла в запитах на юридичну допомогу, але тепер суд допускає, що ситуація може змінитися в разі запиту від обвинуваченого або його адвокатів.

Інші вимоги захисту Пулатова у вигляді допиту експертів та свідків, які розглядають альтернативні версії катастрофи малазійського Boeing під Первомайському були відхилені. Прокурори наполягали на відхилення усіх клопотань захисту, крім допиту в якості свідка Сергія Дубінського, який фігурує як обвинувачений у справі.

Нагадаємо, розслідувальна група The Bellingcat заявила, що літак збили з ЗРК "Бук", який транспортували з 53-ї зенітної ракетної бригади у Курську в Ростовську область, до кордону Росії та України.

Зазначимо, сьогодні Окружний суд Гааги відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17 в Донецькій області в 2014 році. Альтернативні версії пропонувала сторона захисту.

Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.