Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам

Территории Украины важно защитить от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. В противном случае важные ископаемые, в частности "редкоземы", достанутся россиянам бесплатно.

"Я считаю, это должно быть взаимовыгодно. То, что происходит сейчас - это не выгодно. То, что Путин захватывает наши территории и он просто бесплатно получает бесценные полезные ископаемые на временно оккупированных территориях. Мы знаем, как они уничтожали возможности добычи и переработки, они уничтожали, распиливали целые заводы, затапливали шахты. Это и экологическая катастрофа, но прежде всего это то, что принадлежит украинскому народу", - отметил он.

Зеленский считает, что Украину нужно защитить, потому что "дальше еще сложнее", поскольку в центральной части страны находятся залежи дорогостоящих ископаемых и редкоземельных металлов. Речь идет об объемах титана, урана, марганца и т.д.

"Например, в крымском направлении у нас есть сегодня внутри нашего государства территории, которую мы контролируем, есть добыча и газа, и нефти, но у нас есть шельф в Черном море, и сегодня он под оккупацией. Это деньги, это наша земля и это большие деньги. Сегодня это под оккупацией. Это для нас очень дорого", - подчеркнул президент.





Зеленский добавил, что Украина защищает свои ценности и безопасность других партнеров, но также речь идет о контроле над ископаемыми. Это даст возможность другим странам инвестировать, разрабатывать, добывать и перерабатывать. По мнению главы государства, это будет выгодно как для Украины, так и для американских компаний.

"Мы начали показывать предметно, что у нас есть. Да, для медиа без засекреченных объектов, но они очень серьезные. Как пример по урану или титану мы самые большие как минимум в Европе в таких направлениях. Это важно защитить, чтобы это не досталось бесплатно русским или не досталось другим, кому могут отдать русские - Ирану или Северной Корее могут отдать за долги, за какую-то поддержку, Китаю и тому подобное. Мы не готовы просто так это отдавать", - заявил Зеленский.