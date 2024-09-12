"Деструктивный". Зеленский раскритиковал мирный план Китая и Бразилии по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Китая и Бразилии по завершению войны, назвав его "деструктивным" и заранее согласованным с Кремлем. Он заявил, что этот план является лишь "политическим заявлением" и не учитывает реальную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metropoles.

Зеленский подчеркнул, что предлагал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве обсудить этот вопрос вместе, но выразил недоумение, почему Бразилия решила занять позицию "посередине" и поддерживать Россию.

"Их предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. Я говорил президенту Бразилии: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России и быть где-то посередине. Мы же не дураки", - заявил он.

Зеленский также раскритиковал позицию правительства Бразилии, заявив, что Бразилиа занимает "пророссийскую" позицию в контексте войны в Восточной Европе.

В частности, Зеленский выразил разочарование тем, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стремится к "политическому умиротворению", а не занимает более энергичную позицию в отношении конфликта.

"У меня был хороший разговор с президентом Лулой, и мне показалось, что он меня понял. Я был благодарен за встречу с ним, и я был очень открыт, абсолютно открыт. Я думал, что увижу в его опыте понимание происходящего, а не просто политическое умиротворение", - заявил он.

Зеленский отметил, что ожидал большего понимания со стороны Лулы после их встречи, однако подчеркнул, что усилия Бразилии по поиску мирного решения остаются безуспешными, поскольку российский диктатор Владимир Путин, которого украинский лидер назвал "убийцей", не проявляет намерения прекратить войну.