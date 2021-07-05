Зеленський закликав зупинити "Північний потік-2": це безпекова пастка для всіх

Президент України Володимир Зеленський черговий раз виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". Це безпекова пастка, як для України, так і для Єворопи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента на форумі "Україна 30" .

"Це пряма безпекова пастка для всіх. Потрібно і надалі протидіяти реалізації цього проекту. Вся європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі", - заявив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу до державного бюджету.