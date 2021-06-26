Посол Німеччини пояснила бажання Меркель відновити діалог з Путіним

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель відновити діалог з президентом РФ Володимиром Путіним . Тут йдеться про німецько-французькі пропозиції щодо більш чітко визначеної політики ЄС щодо Росії.

За її словами, Франція і Німеччина хочуть більш чітко визначити політику ЄС щодо Росії:

швидкі та ефективні санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним;

додаткові обмежувальні заходи, включаючи економічні санкції,

більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.

Посол заявила, що можливість поговорити, в тому числі і на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату і навколишнє середовище на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій.

"У Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було по цій пропозиції", - заявила Фельдгузен.