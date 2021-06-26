ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США і Німеччина планують допомогти Україні у сфері енергетики через "Північний потік-2"

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 26 червня 2021 11:01
США і Німеччина планують допомогти Україні у сфері енергетики через "Північний потік-2" Фото: США і Німеччина обговорюють допомогу Україні через запуск "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

США і Німеччина обговорюють можливість допомогти Україні у сфері енергетики через "Північний потік-2". Країни планують домовитися про зобов'язання щодо зміцнення енергетичної інфраструктури України та компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу.

Про це повідомляє Bloomberg.

США і Німеччина також вивчають способи посилення стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій. Вони, за даними видання, хочуть укласти угоду, покликану послабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу.

Деякі офіційні особи висловили сподівання, що угода буде підготовлена до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, запланованого на липень.

У числі можливих заходів - інвестиції для будівництва електростанцій в Україні, розвиток інфраструктури та нарощування поставок газу з цієї країни. Також стверджується, що Німеччина висловлювала бажання почати переговори з Росією про продовження транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо, посол Німеччини пояснила бажання Меркель відновити діалог з Путіним.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Германия Північний потік-2
NEWS
В Україні затримуються поїзди через негоду: список
В Україні затримуються поїзди через негоду: список
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун