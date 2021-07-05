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Зеленский призвал остановить "Северный поток-2": это ловушка безопасности для всех

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил против строительства газопровода "Северный поток-2". Это ловушка безопасности, как для Украины, так и для Еворопы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на форуме "Украина 30".

"Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.

Напомним, США и Германия рассуждают о компенсации Украине после запуска "Северного потока-2".

Отметим, посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.

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Владимир ЗеленскийСеверный поток-2