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Зеленський закликав очільників церков до діалогу

Новини » Політика    28.07.2019 - 15:05
Зеленський закликав очільників церков до діалогу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На вихідних у Києві відбулися хресні ходи УПЦ МП та ПЦУ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 липня, звернувся до предстоятелів українських церков з закликом до діалогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Twitter.

Так, президент привітав українців з 1031 річницею хрещення Київської Русі. Також глава держави закликав предстоятелів українських церков розпочати діалог.

"Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності - наша сила і наше майбутнє", - написав Зеленський.

Зеленський закликав очільників церков до діалогу

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, у столиці відбулася перша хресна хода Православної церкви України з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі. Участь в ході взяв особисто митрополит Епіфаній, який очолює єдину помісну церкву. За даними правоохоронців, участь в хресній ході ПЦУ взяли майже 15 тисяч вірян.

Крім того, у суботу, 27 липня, у Києві відбулася хресна хода Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя хрещення Русі. Участь в хресній ході УПЦ МП, за даними столичної поліції, взяли близько 30 тисяч вірян. 

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Новини України ПЦУУПЦ МПВолодимир Зеленський
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