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Участь в хресній ході ПЦУ взяли майже 15 тис. вірян, - МВС

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 14:24
Участь в хресній ході ПЦУ взяли майже 15 тис. вірян, - МВС
Фото: хресна хода ПЦУ (РБК-Україна)

В Києві завершилися заходи до 1031-річниці хрещення Київської Русі

Перша хресна хода Православної церкви України (ПЦУ) з нагоди 1031 річниці хрещення Київської русі завершилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронного відомства, участь у першій в історії ПЦУ хресній ході взяли майже 15 тисяч вірян. Правопорядок під час проведення заходів забезпечували близько 2 тисяч правоохоронців.

"Для забезпечення громадського порядку під час хресної ходи залучались всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації", - зазначили в МВС.

В міністерстві підкреслили, що загалом під час заходів до 1031 річниці хрещення Київської Русі, які проходили 27 та 28 липня, не було зафіксовано жодних порушень громадського порядку чи провокацій.

 

Нагадаємо, що у неділю, 28 липня, в Києві відбулася перша хресна хода Православної церкви України до річниці хрещення Київської Русі. Участь в ході взяв особисто предстоятель церкви митрополит Епіфаній. Колона пройшла від Софійської площі через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

Крім того, 27 липня у Києві відбулася хресна хода Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі. За даними поліції, участь в хресній ході УПЦ МП взяли близько 30 тисяч вірян. 

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